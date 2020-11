La DGA confirme enfin le choix du canon RAPIDFire Naval

C’était un secret de polichinelle depuis de nombreux mois et nous l’annoncions d’ailleurs dès février. Ce n’est finalement que le 27 octobre que la Direction Générale de l’Armement a officialisé le choix du RAPIDFire Naval comme nouveau canon de moyen calibre de la flotte française. Un système qui permettra, explique la DGA, de doter « les prochains navires de la Marine nationale d’une nouvelle artillerie de défense à très courte portée protégeant contre les menaces modernes aériennes et navales ». Le RAPIDFire Naval est développé par Nexter et Thales au sein d’un groupement momentané d’entreprises (GME).

D’une portée de 50 à 4000 mètres, le RAPIDFire Naval, qui n’existe pas encore et dont le développement coûterait selon certaines sources une centaine de millions d’euros, est comme son nom l’indique une version navalisée du système RAPIDFire. Ce dernier est basé sur le canon franco-britannique de 40 mm de CTAI, filiale de Nexter et BAE Systems. Employant des munitions télescopées, ce canon a déjà été retenu par les forces terrestres françaises, britanniques et belges. Il va notamment équiper le nouveau véhicule blindé Jaguar.

Pouvant être intégré au système de combat des bâtiments porteurs, le RAPIDFire Naval sera installé dans une tourelle hermétique gyrostabilisée et disposera de sa propre conduite de tir (optronique TV/IR couplé à un télémètre laser). La tourelle et la réserve de munitions seront intégrées dans un module autonome par rapport à la coque des navires et très compact, l’ensemble du système devant peser moins de 3 tonnes.

Ce canon offre une cadence pouvant atteindre 200 coups par minute, mais n’est pas conçu pour des tirs prolongés comme d’autres systèmes de type CIWS (Close-in weapon system) tels le Phalanx américain et le Goalkeeper néerlandais, qui déploient un « mur de ferraille » grâce au tir de très nombreux obus à une cadence bien plus rapide. Selon ses concepteurs, le RAPIDFire mise plutôt sur sa précision et les obus télescopés qu’il met en œuvre, dont la capacité de destruction est présentée comme nettement plus importante.

Alors que la tourelle, montée sur pod, présente une élévation de +75° à – 20°, le RAPIDFire Naval compte 140 obus prêts à tirer automatiquement et 100 coups supplémentaires dans une réserve associée à la tourelle stabilisée.

Le système pourra dans un premier temps utiliser les trois types de munitions développés dans le cadre des programmes terrestres : l’Armour Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot (APFSDS), conçue pour des cibles durcies, y compris des hélicoptères lourdement protégés ; la General Purpose Round Point Detonating (GPRPD), qui explose à l’impact et sera dans le cadre d’un emploi naval plutôt utilisée contre des cibles de surface, par exemple des embarcations rapides, et la General Purpose Round Air Burst (GPRAB), dotée d’une fusée chronométrique et qui explose en projetant des éclats à 360 degrés. Cette dernière peut être employée en tir antiaérien, la télémétrie laser anticipant le positionnement de l’objectif. Mais contre des cibles très rapides, y compris des missiles, Thales et Nexter souhaitent développer une nouvelle munition, l’Anti-Aerial Air Burst (A3B). Equipée d’une fusée de proximité, l’A3B comprend une charge déployant plusieurs centaines de billes de tungstène, avec un déploiement sous forme de cône vers la cible.

Cependant, cette munition ne sera sans doute pas prête pour 2022, date annoncée par Thales et Nexter pour la livraison des premiers RAPIDFire Naval destinés à la marine française. Ceux-ci équiperont le futur Jacques Chevallier, premier des quatre bâtiments ravitailleurs de forces (BRF) dont la construction a débuté à Saint-Nazaire au mois de mai en vue d’une mise en service en 2023. Chaque BRF sera doté de deux canons de ce type, possiblement complétés par des systèmes surface-air à très courte portée Simbad-RC (MBDA). Ce tandem artillerie/missiles pourrait d’ailleurs s’imposer au moins dans l’attente de l’A3B afin que les bâtiments disposent d’une autodéfense antimissile raisonnable, les deux systèmes étant quoiqu’il en soit présentés par leurs industriels respectifs comme complémentaires.

En dehors des quatre BRF, les candidats naturels à l’adoption du RAPIDFire Naval sont bien entendu les dix futurs patrouilleurs océaniques (PO) mais, comme nous l’écrivions en juin dernier, d’autres plateformes sont également « éligibles » à ce système : par exemple les nouveaux bâtiments de guerre des mines (quatre à six unités) et les deux bâtiments hydro-océanographiques du programme CHOF (deux unités), ainsi que plus tard les remplaçantes des six frégates de surveillance du type Floréal. Rien n’est encore acté et cela dépendra notamment des discussions, qui se poursuivent, autour du coût du programme, qu’il faut faire entrer dans un cadre budgétaire contraint et sans sacrifier d’autres systèmes, au risque d’obérer les capacités globales des futurs bâtiments.

Il est toutefois évident que pour lancer un tel investissement, il faut derrière la commande initiale un volume assez important de systèmes à produire pour justifier la dépense. Car développer un nouveau canon est évidemment bien plus onéreux que d’acheter des systèmes sur étagère, qui dans le cas présent n’existent pas en France. Alors que Thales et Nexter ont exercé ces dernières années un puissant lobbying en faveur du RAPIDFire Naval, il y a, vu du ministère des Armées, une opportunité pour renforcer sur ce segment la BITD (base industrielle et technologique de défense) nationale et redévelopper une filière française du canon naval de moyen calibre. Avec dans l’idée des mutualisations de production avec l’artillerie terrestre et, bien sûr, la volonté de décrocher à l’avenir des contrats sur le marché export.

Des raisons qui ont donc conduit le ministère à choisir le RAPIDFire Naval et non un matériel étranger moins coûteux. On notera d’ailleurs que ce marché n’a pas fait l’objet d’un traditionnel appel d’offres. La DGA avait cependant sollicité différents industriels, dont le Suédois Bofors, filiale du groupe britannique BAE Systems, qui avait proposé son canon de 40 mm Mk4. L’Allemand Rheinmetall s’était aussi positionné avec l’Oerlikon Millennium de 35 mm.

