La DGA valide une nouvelle capacité du Caïman Marine au profit des forces spéciales

Du 18 au 20 mai 2021, la Direction générale de l’armement (DGA) et la Marine nationale ont réalisé une campagne d’essais et d’expérimentations de saut à ouverture automatique depuis la version marine Nato Frigate Helicopter (NFH) du NH90 Caïman. Cette campagne finale est intervenue après trois autres campagnes d’essai ou d’expérimentation réalisées en amont. Elle a été conduite par deux centres d’expertise et d’essais de la DGA et par le Centre d’expérimentations pratiques de la Marine (CEPA/10S), sur la zone de Fonsorbes (Haute-Garonne). Elle a permis de valider cette nouvelle capacité au profit des forces spéciales qui permet de larguer, de jour comme de nuit, jusqu’à onze commandos équipés pour le combat.

