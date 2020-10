La famille Ulstein quitte la direction opérationnelle du chantier

Pour la première fois depuis la création du chantier Ulstein en 1917, ce sera un membre extérieur à la famille qui dirigera le groupe norvégien de construction navale . Après Tore Ulstein, qui a quitté ses fonctions opérationnelles le 1er septembre, c'est au tour de sa soeur, Gunvor, de se retirer de ses fonctions de présidente directrice générale qu'elle occupait depuis 22 ans. C'est Cathrine Kristiseter Marti, actuelle directrice financière du groupe, qui va lui succéder à compter de début novembre. Gunvor Ulstein reste à la tête d'Ulsmo, la holding familiale qui possède la majorité du groupe Ulstein et qui est également active dans le marché immobilier. Tore Ulstein conserve également la présidence du conseil d'administration d'Ulstein Group.

Pour mémoire, le chantier Ulstein a été créé en 1917 par Martin Ulstein, grand-père de Tore et Gunvor, dans la petite ville d'Ulsteinvik sur la côte ouest norvégienne. D'un atelier mécanique, spécialisé dans les bateaux de pêche, le chantier est devenu, sous l'impulsion de la deuxième génération et notamment d'Idar Ulstein, un des plus grands chantiers norvégiens. Après le rachat de son bureau d'étude en 1999 par Vickers puis Rolls-Royce, la troisième génération a alors décidé de relancer une activité de design en plus de la construction navale. Un investissement qui a rapidement débouché au désormais très célèbre X-Bow, l'étrave inversée, qui équipe plus d'une centaine de navires dans le monde. Le groupe, malmené comme de nombreux autres par les différentes crises de la construction navale et du marché pétrolier, continue à résister et s'est beaucoup diversifié. D'un chantier longtemps spécialisé dans les navires de servitude offshore, Ulstein est désormais devenu plus polyvalent, en se lançant notamment sur le marché de l'éolien offshore, des navires d'expédition ou même du dernier câblier de Nexans actuellement en finition à Ulsteinvik.

- Voir notre reportage sur l'histoire d'Ulstein

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.