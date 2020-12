La finale de l'Ocean Hackathon se tiendra le 4 décembre

La grande finale d'Ocean Hackathon® 2020 se tiendra le vendredi 4 décembre 2020 de 15h à 17h (heure de Paris) en direct et à distance. Il y a un peu plus d'un mois, chacune des 11 villes participant à Ocean Hackathon® 2020 désignait son équipe lauréate parmi un total de 83 projets. A Ancône, Brest, Boulogne-sur-Mer, Cadix, Carthagène, Deshaies, La Rochelle, México, Saint-Malo, Split, Toulon... ou ailleurs dans le monde, soyez nombreux à venir encourager votre équipe préférée. Au programme, les pitchs bien évidemment mais également des séquences interactives et des vidéos pour revivre les temps forts du weekend et mieux connaître la communauté Ocean Hackathon® 2020.

Plus d’informations sur le site du Campus mondial de la mer

Un jury composé des Ambassadeurs de Ocean Hackathon® mais aussi d'un représentant de chacune des 11 villes attribuera un certain nombre de points à chaque pitch. La somme des points conduira au podium. Les trois premières équipes se verront attribuer un prix offert par les Ambassadeurs. Cette année Ocean Hackathon® est également très honoré de la participation du Ministère de la Mer au jury. Un prix "coup de cœur du Ministère de la Mer" sera en plus attribué à une équipe.

Communiqué du Campus Mondial de la Mer