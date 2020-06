La flotte de Corsica Linea progressivement équipée de scrubbers

Le Jean Nicoli de Corsica Linea présente depuis peu une silhouette légèrement différente de celle que l'on connaissait jusqu'ici. Le navire est désormais surmonté d’une cheminée nettement plus imposante suite à l'intégration d’un système de lavage des fumée. Un « scrubber » destiné à traiter les émissions d’oxydes de soufre (SOx) des échappements tout en continuant à employer un carburant classique. C’est la conséquence du durcissement de la règlementation internationale sur les émissions polluantes entré en vigueur le 1er janvier 2020 en Méditerranée (où la teneur en soufre est désormais limitée à 0.5%).

Le Jean Nicoli en 2018, avant l'installation de scrubbers (© EMMANUEL BONICI)

Le Jean Nicoli a été équipé de ce dispositif à l’occasion d’un arrêt technique réalisé en début d’année au chantier Palumbo de La Valette. Mais, en raison de la crise du Covid-19, les travaux n’ont pas pu être entièrement menés à bien à Malte : « La finalisation de l’installation des scrubbers sur le Jean Nicoli et le Pascal Paoli est en cours, avec des équipes de Palumbo à Marseille, pour un véritable rendu opérationnel entre mi-juillet et fin septembre », explique-t-on à Mer et Marine chez Corsica Linea.

Le Pascal Paoli avait été équipé en scrubbers fin 2019 à La Valette également, où le Paglia Orba recevra finalement ses équipements lors d’un arrêt technique prévu du 20 septembre au 30 novembre.

Le Vizzavona était pour sa part déjà doté de scrubbers lorsqu’a débuté son affrètement chez Corsica Linea en juin 2018 (ils sont actifs depuis le 1er janvier 2020). Quant au nouveau navire affrété de la compagnie, l’A Nepita (ex-Superfast X), arrivé la semaine dernière à Marseille, il a été équipé de scrubbers lors de son arrêt technique au chantier grec de Perama d’avril à juin. Le système doit être mis en route prochainement. « Evidemment, en conformité avec la réglementation MARPOL VI, les navires sur lesquels les scrubbers sont encore en phase de tests, utilisent du fioul 0.5% », précise l’armateur corse.

Ce dernier a également passé commande en juillet 2019 d'un premier navire fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL), dont la livraison par le chantier italien Visentini reste à ce stade prévue en 2022.

