La flotte océanographique est à quai

Comme annoncé au début du confinement, la Flotte Océanographique Française (FOF) est revenue à quai. Concernant ses navires hauturiers, le Pourquoi Pas ? alors en mission au sud de la Sardaigne a été le premier à rentrer à Toulon, le 18 mars. Le Thalassa et L’Atalante, respectivement en campagne scientifique en Atlantique équatoriale et au large de l’Equateur, ont fait route vers le port de Brest que le premier a rejoint fin mars et que le second devrait atteindre aux alentours du 15 avril.

Quant aux navires semi-hauturiers (l’Alis à Nouméa) ou côtiers (le Thalia et le Côtes de la Manche à Brest, le Téthys et L'Europe à Toulon), ils sont d’ores et déjà tous désarmés. La Flotte Océanographique Française restera à quai jusqu’à nouvel ordre.

Le Marion Dufresne, quant à lui, est actuellement en opération de ravitaillement des îles subantarctiques. Il sera de retour à La Réunion fin avril.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.