La France dispose de l’une des trois plus grandes flottes océanographiques d’Europe. Se déployant sur toutes les mers du monde, elle compte une vingtaine d’unités hauturières, semi-hauturières et côtières.

La Flotte océanographique française (FOF) est une Très Grande Infrastructure de Recherche (TGIR) dépendant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Issue d’un processus d’unification initié en 2006, elle regroupe depuis 2018 les moyens auparavant gérés par l’Ifremer, le CNRS, l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV) et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Ce regroupement a pour objectif d’optimiser, mieux coordonner et développer les activités de cette infrastructure. La FOF est opérée depuis janvier 2018 par l’Ifremer, qui a créé en son sein une direction de la flotte en charge du pilotage des structures d’armement des navires (notamment Genavir), ainsi que de la programmation et du développement des navires, des engins sous-marins et équipements de cette flotte. L’ensemble de la flotte est géré et armé avec Genavir, en dehors du Marion Dufresne (propriété des Terres australes et antarctiques françaises - TAAF - et de Louis Dreyfus Austral Seas) et des navires de station armés par le CNRS. La structure regroupe 80 personnes au sein de l’Ifremer et s’appuie sur 380 marins et sédentaires chez Genavir.

La FOF compte quatre unités hauturières (Pourquoi Pas ?, L’Atalante, Thalassa, Marion Dufresne), deux semi-hauturières (Antea, Alis), cinq navires côtiers (L’Europe, Côtes de la Manche, Téthys II, Thalia, Haliotis) et sept navires de station (Antédon II, Néréis II, Sépia II, Sagitta III, Neomysis, Planula IV, Albert Lucas). S’y ajoutent de nombreux équipements scientifiques, comme le sous-marin habité Nautile, des robots et drones, ainsi que les systèmes embarqués, à poste ou mobiles, nécessaires aux travaux océanographiques.

Le robot Ariane déployé depuis l'Antea (© OLIVIER DUGORNAY -IFREMER)

