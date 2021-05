La Fondation Tara Océan et l’EMBL formalisent leur collaboration

Qu'il s'agisse de suivre les effets de la diffusion des microplastiques, de comprendre les écosystèmes planctoniques dans le cadre du changement climatique ou de cataloguer le microbiome marin, l'EMBL et la Fondation Tara Océan travaillent ensemble depuis 2008 sur l’expédition Tara Océans, sous la direction scientifique d'Eric Karsenti, ex-chef de Groupe de l'EMBL.

Aujourd'hui, les deux organisations formalisent cette relation grâce à un protocole d’entente (MoU) qui amplifiera encore cette capacité mutuelle à entreprendre des projets communs.

"Nous avons déjà prouvé la richesse des recherches issues de notre collaboration et l’amplifier permettra de documenter davantage ce que nous savons sur l’Homme et notre relation à la planète", déclare Edith Heard, directrice générale de l'EMBL, lors de la Mission Microplastiques en 2019, alors que l'EMBL et la Fondation co-organisaient les escales européennes. "Les…