La France prend la présidence du symposium des marines de l’océan Indien

Pour la première fois, la France, en la personne du chef d’état-major de la Marine nationale, l’amiral Pierre Vandier, a pris la présidence de l’Indian Ocean Naval Symposium (IONS), qui a débuté lundi 28 juin et s’achève ce jeudi 1er juillet à La Réunion. Un outil de de dialogue et de coopération intéressant dans une zone aussi gigantesque que compliquée et stratégique. C’est en effet par l’océan Indien que passe une grande partie du trafic maritime commercial mondial, essentiel par exemple aux approvisionnements européens en matières premières et produits manufacturés. Mais c’est aussi une région marqu…