La France propose de prêter quatre Atlantique 2 à l’Allemagne

Le prêt par la Marine nationale de quatre de ses dix-huit avions de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL2) rénovés au standard 6 fait partie des solutions proposées à l’Allemagne pour remplacer temporairement les huit P-3C Orion de la Bundeswehr. C’est ce qu’a confirmé hier le cabinet de la ministre française des Armées suite à une question de Mer et Marine.

Alors que la France et l’Allemagne travaillent sur le projet MAWS (Maritime Airborne Warfare System) de nouvelle capacité de patrouille maritime à l’horizon 2035, il s’agit toujours de trouver une solution au fait que Berlin a décidé à l’été 2020 de renoncer à la modernisation de ses P-3C. Une opération jugée finalement trop risquée, longue et coûteuse pour prolonger ces vieux appareils rachetés d’occasion en 2004 aux Pays-Bas afin de permettre à la marine allemande de compenser le retrait du service de ses vénérables Atlantic, auxquels ont succédé en France les ATL2 à la fin des années 90. Remis en service en 2006 au sein de la Bundeswehr, les ex-Orion néerlandais devront prendre leur retraite entre 2024 et 2025.

Alors que la France, grâce à la modernisation de dix-huit de ses vingt-deux Atlantique 2 d’ici 2024, pourra maintenir en service ses avions jusqu’en 2035, l’Allemagne a annoncé l’an dernier, suite au choix de ne pas rénover les P-3, chercher une solution intérimaire pour maintenir une capacité de PATMAR en attendant la concrétisation de MAWS. Dans cette…