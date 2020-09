La France va déployer une frégate dans l’opération Irini au large de la Libye

La ministre française des Armées a annoncé hier le déploiement d’une frégate de la Marine nationale au sein de l’opération Irini. « Nous avons décidé de renforcer notre contribution à l’opération de l’Union européenne Irini, en déployant la frégate Latouche-Tréville au cours des prochaines semaines. Il s’agit de faire respecter l’embargo sur les armes décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, condition essentielle d’une diminution des tensions et d’un processus politique vertueux en Libye », a déclaré Florence Parly dans son discours de rentrée, où elle souligne « l’ambition des efforts européens pour peser sur le règlement de la crise libyenne et plus largement pour restaurer la stabilité indispensable dans l’espace méditerranéen, aux portes de l’Europe ».

Frégate de lutte anti-sous-marine basée à Brest, le Latouche-Tréville va venir renforcer l’Eunavfor Med, dont le bâtiment amiral est actuellement la frégate multi-missions italienne Carlo Margottini, qui a succédé dans ce rôle, le 2 septembre, à une autre unité de la Marina militare, le bâtiment de projection San Giorgio. La force navale européenne déployée dans le cadre d’Irini comprend également la frégate de défense aérienne allemande Hamburg, et est appuyée par différents moyens aériens : avions Falcon 50 (France), EMB-145H (Grèce), An-28BR1 Bryza (Pologne) et Merlin III (Luxembourg), ainsi qu’un drone Predator (Italie).

