La France va se doter d’un institut pour la transition écoénergétique du maritime

En 2019, le Cluster Maritime Français lançait la Coalition pour la transition écoénergétique du maritime (T2EM). Objectif : définir, en partenariat avec le ministère de la Mer, l’ADEME, de grands industriels et des Centres de recherche, une vision française pour obtenir des navires et ports respectueux de l’environnement. C’est-à-dire non seulement chercher à faire disparaitre les rejets polluants, ce qui est déjà bien engagé, mais aussi et surtout aller vers une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, avec comme horizon final le « zéro émission ». Trois ans après la naissance de la coalition, cette dynamique se concrétise avec la création, annoncée en fin de semaine dernière à Brest lors du One Ocean Summit, d’un Institut national de le transition écoénergétique du maritime (I-T2EM).

« Il faut arrêter de faire des réunions pour parler et passer à l’action »

Alors que de nombreux pays, à commencer par la …