La frégate Aconit rentre à Toulon avec son radar anormalement incliné

Images insolites que celles de la frégate française Aconit lors de son retour à Toulon le week-end dernier. Le bâtiment, qui était en entrainement au large des côtes de Provence, est en effet revenu à sa base après un souci avec son radar principal. Lorsque l’Aconit a traversé la rade, son DRBV-15C était en effet complètement penché sur tribord, comme s’il n’était plus retenu que par des câbles. C’est ce que certains observateurs ont du moins pensé. En réalité, il s’agissait simplement du système d’asservissement de l’inclinaison du radar par rapport au roulis de la frégate qui s’est bloqué sur bâbord lorsque le bâtiment était en mer. L’antenne est donc restée en butée, dans son inclinaison maximale.

L'Aconit arrivant à Toulon le 3 octobre (© : FRANCIS JACQUOT)

Contactées à ce sujet après avoir constaté cette position anormale du DRBV-15C lors du retour à Toulon de l’Aconit, des sources militaires ont fourni ces explications à Mer et Marine. Le radar principal de la frégate n’est donc pas cassé et ne menaçait pas de tomber à l’eau. Cet aléa technique a été apparemment solutionné depuis.

Il a en tous cas eu le mérite de montrer l’angle très important jusqu'où le radar peut théoriquement s’incliner afin de compenser les mouvements de roulis de la plateforme et, ainsi, rester le plus en ligne possible avec l’horizon pour conserver ses capacités de détection.

