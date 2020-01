La frégate Courbet saisit 5 tonnes de drogue en trois semaines

Actuellement déployée dans la région de l’océan Indien et du golfe Persique, la frégate Courbet a réalisé sa seconde saisie de drogue en trois semaines. Une prise de plus de 1.5 tonne de résine de cannabis réalisée le 5 janvier et qui s’ajoute à celle de 3.5 tonnes intervenue le 13 décembre dans la même zone.

Intervenu sous contrôle tactique de la Combined Task Force 150, le Courbet a débuté l’opération dans l’après-midi du 4 janvier, alors qu’il évoluait au nord de l’océan Indien. Au cours d’un vol de surveillance maritime, l’hélicoptère Panther de la flottille 36F embarqué sur la frégate a repéré un boutre suspect, l’Al Tayeb. « Toute la nuit, le Courbet l’a pisté discrètement. Au petit matin, l’équipe de visite du bord renforcée d’un élément d’intervention a initié une enquête de pavillon qui n’a pas permis d’établir de nationalité. Grâce à un chien spécialisé dans la détection de stupéfiants, de la résine de cannabis a pu être rapidement décelée. Finalement, l’opération était terminée en milieu d’après-midi et la drogue transférée à bord », précise l’état-major des armées. Au total, 75 ballots d’environ 20 kilos de résine de cannabis chacun ont été saisis. Ces produits seront comme habituellement détruits.

Le Courbet est l'une des cinq frégates du type La Fayette (© : JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Déployé depuis novembre dernier, le Courbet, basé à Toulon et qui assure actuellement la présence navale française dans la zone, en est donc désormais à 5 tonnes de drogue sur le tableau de chasse de sa mission.

L’an dernier, les différentes unités de la Marine nationale, travaillant avec d’autres services spécialisés dans la lutte contre le narcotrafic, ont saisi 17 tonnes de drogue. Ces opérations sont notamment conduites dans le secteur de l’océan Indien, où l’on trouve surtout des trafics d’héroïne et de cannabis, ainsi qu’aux Antilles (cocaïne), en passant par l’Atlantique et la Méditerranée.