Lors d’une patrouille en Atlantique, la frégate de surveillance Germinal, de la Marine nationale, a réalisé à l’aube du 17 janvier une prise record de 4.2 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche. 177 ballots de drogue ont été saisis et détruits, alors que les huit individus, dont la nationalité n’est pas précisée, ont été appréhendés et remis aux autorités administratives et judiciaires de leur pays.