La frégate italienne Libeccio rénovée

Le Libeccio, l’une des frégates italiennes de la classe Maestrale, a repris la mer fin janvier après plus d'un an de travaux à l’arsenal de La Spezia. Le bâtiment, opérationnel depuis 1983, a bénéficié d’un solide chantier de remise à niveau pour pouvoir rester en service encore quelques années. L’un de ses sisterships, le Grecale, datant également de 1983, avait précédemment bénéficié d’un arrêt technique similaire.

Longs de 122.7 mètres pour une largeur de 12.9 mètres et un déplacement de 3040 tonnes en charge, ces bâtiments armés par 220 marins et capables d’atteindre 33 nœuds peuvent mettre en œuvre quatre missiles antinavire Teseo Mk2 et disposent d’un système surface-air Albatros, une tourelle de127mm, deux tourelles doubles de 40mm, deux canons de 20mm et six tubes lance-torpilles. Ils sont dotés d’un hangar pouvant accueillir deux hélicoptères AB-212.

Sur les huit frégates du type Maestrale réalisées pour la marine italienne, trois ont déjà été retirée du service entre 2015 et 2019 (Maestrale, Aliseo et Euro). Les cinq encore en service sont les Grecale, Libeccio, Scirocco, Espero et Zeffiro. Ces unités sont partiellement remplacées par les nouvelles frégates multi-missions (FREMM) et vont surtout l’être par les sept nouveaux Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA), qui doivent être livrés entre 2021 et 2026. En attendant, certaines Maestrale sont donc prolongées, ces bâtiments bien qu’anciens rendant encore de précieux services, en particulier pour les patrouilles dans le canal de Sicile.