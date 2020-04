La frégate La Motte-Picquet achève sa dernière mission

Petite erreur dans notre article d’hier sur le retour en France du groupe aéronaval. A Brest, ce n’est pas la frégate Latouche-Tréville qui est rentrée samedi avec le bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme, mais sa jumelle le La Motte-Picquet. Celle-ci a d’ailleurs normalement achevé, à cette occasion, son ultime mission. A l’état-major de la Marine nationale, on confirme à Mer et Marine que le bâtiment sera bien retiré du service d’ici l’été.

La FASM La Motte-Picquet (© MICHEL FLOCH)

Sixième et avant dernière frégate anti-sous-marine du type F70 ASM, le La Motte-Picquet est opérationnel depuis 1988. Long de 139 mètres pour une largeur de 15 mètres et un déplacement de 4900 tonnes en charge, cette FASM, armée par un équipage de 240 marins, pouvait atteindre la vitesse de 30 nœuds. Spécialisée dans la lutte anti-sous-marine, elle est équipée d’un sonar de coque DUBV-24C, un sonar remorqué DUBV-43 et deux tubes pour des torpilles MU90 (qui ont remplacé les anciennes L5 dans les années 2000). S’y ajoutaient un à deux hélicoptères Lynx également dotés de torpilles, d’un sonar trempé et de bouées acoustiques. Le reste de l’armement du La Motte-Picquet comprend deux sellettes permettant d’embarquer jusqu’à 8 missiles antinavire Exocet MM40, un système surface-air Crotale (8 missiles en batterie et 18 en soute), deux systèmes surface-air à très courte portée Simbad (2x2 missiles Mistral), une tourelle de 100mm, deux canons de 20mm et des mitrailleuses.

Dans cette série des F70 ASM, les cinq premières unités ont déjà été désarmées : Georges Leygues (1979-2013), Dupleix (1981-2014), Montcalm (1982-2017), Jean de Vienne (1984-2019) et Primauguet (1986-2019). Après la mise en retraite du La Motte-Picquet, il ne restera plus que le Latouche-Tréville, mis en service en 1990 et qui tirera sa révérence d'ici 2022. Quant à la version antiaérienne de ces frégates (type F70 AA), le Cassard (1988) a été retiré du service en 2019 et le Jean Bart (1991) le sera en 2021.

Le La Motte-Picquet et le Latouche-Tréville en rade de Brest (© MICHEL FLOCH)

Les F70 sont remplacées par les nouvelles frégates multi-missions (FREMM). Sont déjà opérationnelles les Aquitaine, Provence, Languedoc, Auvergne et Bretagne, admises au service actif entre 2015 et 2019. Suivra cette année la Normandie, qui vient d’achever son déploiement de longue durée. Viendront ensuite les deux dernières unités de cette classe, optimisées pour la défense aérienne afin de succéder aux Cassard et Jean Bart. En construction chez Naval Group à Lorient, les Alsace et Lorraine doivent être livrées en 2021 et 2022.

La Normandie (© MICHEL FLOCH)

Pour son dernier grand déploiement, le La Motte-Picquet a d’abord effectué une mission Grand Nord, évoluant jusqu’en Norvège, où elle a d’ailleurs retrouvé en février la Normandie, les deux bâtiments participant notamment à des manoeuvres OTAN. La FASM a par la suite été intégrée au groupe aéronaval emmené par le porte-avions Charles de Gaulle, qui a pour la première fois depuis 10 ans évolué en Europe du nord dans le cadre de la mission Foch.

La frégate néerlandaise Van Speijk avec le La Motte-Picquet en Norvège (© MARINE NATIONALE)