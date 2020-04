La frégate Latouche-Tréville a bien été réparée

Victime le 9 janvier d’une fortune de mer qui avait entrainé la rupture de sa tête de mât, le Latouche-Tréville, l’une des deux dernières frégates anti-sous-marines françaises du type F70 ASM, a bien été réparée, confirme-t-on de sources militaires. Les travaux, débutés dès janvier à Brest, où est basé le bâtiment, ont été menés à bien en février et le Latouche-Tréville a depuis pu reprendre son activité normale.

Pour mémoire, la tête de mât était tombée sur le côté bâbord de la frégate, endommageant l’une des deux antennes de transmission par satellite Syracuse III, ainsi qu’un lance-leurres Dagaie. Des systèmes de communication et de guerre électronique situés dans les hauts de la mâture avaient également été touchés.

La frégate Latouche-Tréville (© MICHEL FLOCH)

Septième et dernière frégate du type F70 ASM de la Marine nationale, le Latouche Tréville, mis en service en 1990, est l’une des deux ultimes unités de cette série encore opérationnelles. Egalement basé à Brest, le La Motte-Picquet, entré en flotte en 1988, doit être mis en retraite cette année, le Latouche-Tréville devant suivre d’ici 2022, année où sera livrée la dernière des huit nouvelles frégates multi-missions (FREMM). Quatre de ces bâtiments (Aquitaine, Auvergne, Bretagne et Normandie) seront basés à Brest à cette échéance, les quatre autres (Provence, Languedoc, Alsace et Lorraine) ayant Toulon pour port d’attache.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.