La frégate Latouche-Tréville retrouvera sa tête de mât en 2021

Le 10 janvier dernier, la frégate anti-sous-marine Latouche-Tréville rentrait à Brest sans sa tête de mât. La veille au soir, alors que le bâtiment affrontait une mer très difficile au large de la Bretagne, cette pièce métallique longue d’une dizaine de mètres s’était soudainement brisée, tombant sur la superstructure. Par chance, il n’y a pas eu de blessé, aucun marin ne se trouvant à ce moment-là sur les extérieurs. De plus, la tête de mât a chuté sur le côté bâbord, limitant ainsi les dégâts potentiels, qui auraient pu être bien plus importants si elle était tombée en arrière, dans l’axe du radar de veille DRBV-15, ou encore sur l’avant, au-dessus de la passerelle.

Interrompant sa mission en cours, alors qu’il venait de quitter Brest et avait mis le cap vers l’Espagne pour un exercice, le Latouche-Tréville est donc revenu immédiatement à sa base pour réparer. L’une des deux antennes de transmission par satellite Syracuse III, ainsi qu’un lance-leurres Dagaie, avaient en effet été endommagés. Le bâtiment étant alors en alerte à 24 heures, les travaux ont été menés en dix jours, avec notamment la réparation du système Syracuse par un remplacement de l’antenne touchée. Sitôt remise en état, la frégate est repartie et a tenu son alerte en continuant d’enchainer les tempêtes jusqu’au mois de mars.

Restait la question de la tête de mât, qui accueille notamment une partie des moyens de guerre électronique du bâtiment. Constatant cet été que la frégate n’avait toujours pas recouvré cette structure, nous avons interrogé l’état-major de la Marine, qui nous a répondu que le Latouche-Tréville ne retrouverait une tête de mât et les équipements qui vont avec que l’année prochaine.

La mâture actuelle de la frégate, amputée de sa partie supérieure (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Photo d'archive du Latouche-Tréville avec sa tête de mât (© MICHEL FLOCH)

Selon nos informations, une nouvelle structure ne sera pas produite pour l’occasion. La marine et Naval Group, en charge de la maintenance du bâtiment, avaient en effet l’opportunité de prélever cet élément sur une autre frégate anti-sous-marine du même type récemment désarmée à Brest. Il s’agit du la Motte-Picquet, retiré du service au printemps. Sa tête de mât sera installée sur le Latouche-Tréville à l’occasion du dernier arrêt technique majeur du bâtiment, qui durera trois mois et doit débuter en févier 2021. En dehors de cette opération, la frégate passera notamment au bassin pour une visite de ses lignes d’arbres et des travaux de coque. De nombreux systèmes seront dans le même temps vérifiés, l’objectif étant de permettre au bateau d’être parfaitement opérationnel pendant sa dernière année de carrière. Ultime des sept frégates du type F70 ASM encore en service, le Latouche-Tréville sera en effet désarmé en 2022.

Quant aux causes de la rupture de la tête de mât, les expertises ont apparemment déterminé qu’elle était liée à la fatigue de la structure après trente ans de navigation et de roulis. Les contraintes sont particulièrement fortes sur cette partie de la mâture, qui culmine à plus de 41 mètres au-dessus de la ligne de flottaison.

