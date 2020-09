La frégate Mohammed VI en chantier à Lorient

Elle est arrivée au bassin à sec de Naval Group Lorient, ce mercredi 16 septembre 2020. Sortie du même chantier naval en 2014, la frégate multimissions Mohammed VI est en arrêt technique pour deux mois et demi.

La Frégate multimissions (Fremm) Mohammed VI, qui appartient à la Marine royale marocaine, vient de démarrer un arrêt technique sur le site Naval Group de Lorient. Elle est stationnée dans l’enceinte du chantier naval à compter de ce 16 septembre et jusqu’à la fin du mois de décembre 2020. Cet arrêt technique de deuxième niveau, qui nécessite un passage au bassin à sec, est prévu au plan de maintenance de la frégate, dont le maintien en condition opérationnelle (MCO) est assuré par Naval Group. « Il a pour objectif de redonner tout son potentiel au navire lors de ses prochaines missions et de faire un certain nombre de modernisations, dont l’installation du système de manutention de la plateforme hélicoptère (Samahé) », indique Naval Group.

Construite par Naval Group (ex-DCNS) à l’arsenal de Lorient, cette Fremm est le second bâtiment de la série Aquitaine. Elle avait fait ses premiers essais à la mer le 17 avril 2013, avant d’être transférée à la Marine marocaine, le 30 janvier 2014.

Un article de la rédaction du Télégramme