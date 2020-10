La FREMM Alsace débute ses essais en mer

Entre deux tempêtes, la septième frégate multi-missions française, avant-dernière du programme FREMM mais première de la série optimisée pour la défense aérienne, a appareillé hier en fin de journée du site Naval Group de Lorient pour sa première sortie en mer. L’Alsace doit évoluer quelques jours autour de Groix dans le cadre d’une première campagne d’essais en mer prévue pour durer trois semaines. Après la phase de validation des performances nautiques et fonctionnelles du bâtiment (propulsion, manœuvrabilité, systèmes de navigation, d’exploitation de la plateforme, de sécurité, communications…) d’autres campagnes permettront de tester progressivement le système de combat, en particulier les capacités nouvelles en matière de défense aérienne. Cela, en vue d’une livraison à l’été 2021 de cette première FREMM DA à la Marine nationale, qui prévoit sa mise en service l’année suivante.

La FREMM DA Alsace avant son appareillage (© : MER ET MARINE)

Jumelle de l’Alsace, la Lorraine sera mise à l’eau en novembre, sa réception par la flotte française étant programmée en 2022.

Evolution des six premières FREMM livrées entre 2012 et 2019 par Naval Group à la Marine nationale, ces deux FREMM DA permettront de remplacer les frégates antiaériennes Cassard (désarmée en 2019) et Jean Bart (qui sera retirée du service en 2021).

