La FREMM Aquitaine de passage au Havre

Alors que le temps se gâtait sur la Manche en fin de semaine dernière, l’Aquitaine, l’une des trois nouvelles frégates multi-missions (FREMM) de la Marine nationale basées à Brest, est arrivée dans la matinée du samedi 31 octobre au Havre. Le bâtiment doit repartir ce mardi matin du port normand à l’issue de trois jours de relâche. Cette première escale d’une FREMM au Havre a été organisée au profit de l’équipage, après plusieurs semaines de mission, et contribue aussi aux actions de « rayonnement » de la marine française, explique-t-on à l’état-major.

L'Aquitaine arrivant au Havre (© FABIEN MONTREUIL)

L’Aquitaine a rejoint Le Havre après avoir réalisé une nouvelle mission « Grand Nord », la Marine nationale déployant désormais très régulièrement ses bâtiments jusqu’en Norvège afin de renforcer sa connaissance du pourtour du cercle arctique et contribuer à la surveillance et la protection des approches maritimes européennes. Cela, dans un contexte d’intérêt accru pour les régions polaires et d’activité soutenue de la flotte russe depuis plusieurs années. L'escale n'a pas attendu le retour de l'Aquitaine à la pointe Bretagne puisque le bâtiment va terminer son déploiement en Atlantique avant de rentrer à Brest.

Tête de série du programme FREMM, l’Aquitaine, livrée en 2012 par Naval Group et mise en service en 2015, mesure 142 mètres de long et affiche un déplacement de 6000 tonnes en charge. Son armement comprend 32 cellules de lancement vertical permettant de loger 16 missiles de croisière navals (MdCN) et 16 missiles surface-air Aster 15, deux lanceurs quadruples pour missiles antinavire Exocet MM40 Block3, une tourelle de 76mm, deux canons télé-opérés de 20mm et quatre tubes lance-torpilles (MU90). Doté d’un radar multifonctions Herakles, un sonar de coque UMS 4110 et un sonar remorqué Captas-4, elle peut embarquer un hélicoptère Caïman Marine (NH90) équipé notamment pour mettre en œuvre un sonar trempé FLASH et des torpilles MU90.

Alors que les Aquitaine (2015), Bretagne (2019) et Normandie (2020) sont basées à Brest, les Provence (2016), Languedoc (2017) et Auvergne (2018) sont stationnés à Toulon.

Septième et avant dernière unité de cette série, l’Alsace a débuté en octobre ses essais en mer en vue d’une livraison vers l’été 2021. Quant à l’ultime FREMM française, la Lorraine, dont l’assemblage s’est achevé dans la forme de construction du site Naval Group de Lorient, elle devrait être mise à l’eau dans une dizaine de jours en vue d’être réceptionnée par la marine en 2022. Ces deux dernières frégates sont pour mémoire optimisées pour la défense aérienne et, de ce fait, appelées FREMM DA.

