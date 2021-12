La FREMM Lorraine à deux mois de ses essais en mer

En achèvement à flot au chantier Naval Group de Lorient, la Lorraine, huitième et dernière frégate multi-missions (FREMM) française, et seconde unité de la série optimisée pour la défense aérienne, se prépare pour sa première sortie d’essais en mer. L’appareillage est prévu pour la fin du mois de février. En attendant, alors que l’achèvement des locaux se poursuit, les essais s’enchainent à bord, comme a pu le constater Mer et Marine le 16 décembre.

La Lorraine le 16 décembre (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Essais de propulsion à quai

La semaine dernière, c’était la propulsion qui était testée, de la montée à pleine puissan…