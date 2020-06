La FREMM Normandie entre en service

La Normandie, sixième frégate multi-missions de la Marine nationale, vient d’être admise au service actif. Livrée en juillet 2019 par Naval Group, elle est la première de la série gréée avec des missiles surface-air Aster 30 et intégrant la nouvelle liaison de données L22 de l’OTAN.

La Normandie s’ajoute aux Aquitaine, Provence, Languedoc, Auvergne et Bretagne, dont les mises en service sont intervenues entre 2015 et 2019.

La FREMM Normandie (© MICHEL FLOCH)

Longues de 142 mètres pour un déplacement de 6000 tonnes en charge, les FREMM, qui succèdent aux frégates du type F70, sont armées par un équipage normal de 123 marins, dont 14 pour le détachement aérien. Elles sont notamment équipées d’un radar multifonctions Herakles, un sonar de coque UMS 4110 et un système remorqué Captas 4 combinant un sonar actif à très basse fréquence et une antenne linéaire passive. Ces moyens de lutte anti-sous-marine sont complétés par l’hélicoptère embarqué, en l’occurrence un Caïman Marine (version française du NH90 NFH) doté d’un sonar trempé FLASH et de bouées acoustiques. Cet appareil peut aussi emporter des torpilles légères MU90, qui équipent également les FREMM (deux tubes sur chaque bord).

Les nouvelles frégates françaises disposent pour les quatre premières d’entre elles de deux lanceurs verticaux Sylver A43 pour 16 missiles surface-air Aster 15. Les deux dernières ont en lieu et place des Sylver A50, plus longs et qui peuvent abriter aussi bien des Aster 15 que des Aster 30 à plus grande portée (la Bretagne a été livrée uniquement avec des Aster 15 dans l’attente de l’adaptation de ses installations et systèmes pour la mise en œuvre de l’Aster 30).

Les FREMM sont également équipée de deux lanceurs Sylver A70 permettant d’embarquer jusqu’à 16 missiles de croisière navals (MdCN), conçus pour détruire des cibles terrestres durcies situées à un millier de kilomètres. Le reste de l’armement comprend jusqu’à 8 missiles antinavire Exocet MM40 Block3, une tourelle de 76mm Leonardo et deux canons télé-opérés de 20mm Narwhal. S’y ajoutent deux brouilleurs, deux lance-leurres anti-missile et deux lance-leurres anti-torpille. Dans le domaine des opérations spéciales, ces frégates sont par ailleurs en mesure de projeter des commandos, soit par voie aérienne avec leur hélicoptère ou des moyens externes, soit par la mer. A cet effet, les deux niches à embarcations, une sur chaque bord, sont conçues pour accueillir les semi-rigides des commandos marine, ECUME comme ETRACO.

Livrables en 2021 et 2022 par Naval Group, les deux dernières unités de la série, les futures Alsace et Lorraine, en construction à Lorient, auront des capacités renforcées en matière de défense aérienne. Elles n’embarqueront pas de MdCN mais verront leur dotation en Aster passer à 32 missiles (voir notre article détaillé sur les FREMM DA).

L'Aquitaine, la Bretagne et la Normandie sont basées à Brest. Pour l’heure, sont stationnés à Toulon la Provence, le Languedoc et l'Auvergne. Cette dernière ralliera Brest en 2022 lorsque les futures Alsace et Lorraine auront rejoint Toulon.

Après cette série de huit unités viendront les cinq futures frégates de défense et d'intervention qui succèderont aux La Fayette avec des capacités nettement supérieures. Tête de série du programme FDI, l'Amiral Ronarc'h a vu sa construction débuter en octobre 2019 à Lorient. Livrable fin 2023, ce bâtiment sera basé à Brest. Les quatre autres se répartiront entre la pointe Bretagne et la Méditerranée.

