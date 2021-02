La FREMM Normandie tire au large de Biscarosse un missile Aster 30

Le mercredi 27 janvier 2021, la frégate multi-missions (FREMM) Normandie a conduit avec succès le tir d’entraînement d’un missile anti-aérien Aster 30 au large du site des Landes (Biscarosse) de DGA-Essais de missiles.

Ce tir réussi contre une cible aérienne, mené au poste de combat, couronne l’entraînement régulier de l’équipage à la mise en œuvre de ses armes.

L’Aster 30 tiré par la Normandie a détruit sa cible, un drone aérien au comportement représentatif de celui des missiles auxquels peuvent être confrontés les bâtiments de la Marine française. Cette cible a été mise en œuvre par DGA-Essais de missiles, qui assurait également la coordination et la sécurité des personnes et des biens dans la zone.

Equipant la Normandie depuis sa livraison en 2019, le missile Aster 30 est également embarqué sur la FREMM Bretagne, des frégates de défense aérienne (FDA) Forbin et Chevalier Paul et le sera sur les FREMM-DA (défense aérienne). L’Aster 30 confère aux FREMM une capacité à défendre une unité précieuse contre la menace aérienne.

Le capitaine de corvette Jean-Edouard, commandant adjoint opérations, déclare notamment que « la réalisation nominale d’un tir complexe ainsi que son succès sont toujours le motif d’une grande satisfaction. Cette réussite vient souligner le haut niveau de préparation de l’équipage, et confirme la qualité opérationnelle de nos systèmes d’armes ».

S’inscrivant directement dans le cadre du plan stratégique Mercator, ce type de tir entraîne les équipages à faire face, dans des environnements réalistes, à des situations de haute intensité susceptibles d’être rencontrées dans les zones de déploiement d’une Marine de combat.

Source : ministère des Armées