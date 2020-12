La Gendarmerie maritime renforce les contrôles pendant la période des fêtes

À compter du vendredi 18 décembre 2020 et durant toute la période des fêtes de fin d’année, les brigades de surveillance du littoral (BSL) de Brest, Lorient, La Rochelle et de Lège-Cap-Ferret, les unités navigantes et la brigade de gendarmerie maritime de Brest seront mobilisées pour sécuriser les liaisons maritimes île-continent. En effet, un afflux important de vacanciers est attendu à destination des îles qui bordent la façade atlantique.

Œuvrant à la fois dans le cadre de la sécurité des mobilités, des mesures relatives à la crise sanitaire de la Covid-19 et des mesures Vigipirate, les militaires de la gendarmerie maritime seront présents en priorité pour sécuriser les trajets vers les lieux de vacances mais aussi pour prévenir, et si nécessaire réprimer, les infractions liées notamment au non-respect des mesures sanitaires mais aussi à la détention de produits stupéfiants.

Pour ce faire, les gendarmes seront amenés à effectuer des contrôles à proximité des embarcadères, ciblant les passagers des transports en commun maritimes et les plaisanciers, à l’aide d’un dispositif visible et dissuasif à terre comme en mer, renforcé par des équipes cynophiles.

40 gendarmes maritimes et 30 gendarmes départementaux seront engagés dans cette opération inédite sur toute la façade atlantique.

Communiqué de la préfecture maritime de l’Atlantique, 18/12/20