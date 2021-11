La Grèce veut acheter deux frégates et six chasseurs de mines néerlandais d’occasion

Le ministère grec de la Défense, via son agence d’acquisition d’équipements (GDDIA), a annoncé le 29 octobre avoir signé une lettre d’intention avec les Pays-Bas pour l’achat de deux frégates du type M et six chasseurs de mines tripartites (CMT). Le document a été paraphé deux jours plus tôt, à l’occasion de la Conférence des directeurs nationaux des armements (CNAD) de l’OTAN. Les modalités de cet accord, qui reste à boucler sur le plan financier, n’ont pas été précisées, en particulier le calendrier de livraison des bâtiments si la cession est actée.

En toute logique, le transfert des frégates pourrait avoir lieu dès 2022, la Grèce souhaitant rapidement re…