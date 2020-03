La livraison du Celebrity Apex reportée

La livraison du dernier-né des Chantiers de l’Atlantique, le Celebrity Apex (K34), n’interviendra pas comme prévu ce 20 mars. Elle est reportée de « quelques jours », explique-t-on chez le constructeur nazairien, qui évoque une situation « administrativement compliquée liée aux circonstances actuelles ». Le paquebot est en tous cas achevé et en attente au quai d’armement du bassin de Penhoët. Il n’y a plus aucun salarié des chantiers ou de sous-traitants à bord depuis plusieurs jours. Le K34 a d’ailleurs été placé par son armateur, Celebrity Cruises, en état de confinement, les 1600 membres d’équipage et personnels de la compagnie américaine ayant reçu la consigne de rester à bord pour éviter toute contamination avec le coronavirus. A ce stade, aucun cas n’est signalé sur le navire, dont l’équipage ne met plus le pied à quai mais s’est entrainé cette semaine à la mise en œuvre des chaloupes et tenders.

Mouvements de tenders du Celebrity Apex cette semaine (© MER ET MARINE)

Le Celebrity Apex, qui devait quitter Saint-Nazaire demain à la mi-journée pour rejoindre Southampton, devrait rester à quai en attendant de pouvoir entrer en service. Toutes les croisières sont en effet suspendues à travers le monde jusqu’au mois d’avril au moins en raison de l’épidémie de Covid-19.

Sistership du Celebrity Edge (J34), livré en octobre 2018 par les Chantiers de l’Atlantique, le Celebrity Apex mesure 306 mètres de long pour 39 mètres de large, sa jauge atteignant 130.800 GT. Il compte 1467 cabines, avec une capacité maximale de 3405 passagers, qui seront servis par 1320 membres d’équipage.

Trois unités plus grandes (327 mètres, 140.600 GT, 1650 cabines) doivent ensuite voir le jour. La construction du premier de ces paquebots, le Celebrity Beyond (L34) a débuté en janvier dernier en vue d’une livraison à l’automne 2021. Ses deux sisterships doivent sortir en 2022 et 2024.