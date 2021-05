La livraison du premier patrouilleur dâ€™outre-mer repoussÃ©e Ã  2023

Après les programmes FDI, BRF, BGDM, PO ou encore CHOF, c’est au tour du programme des patrouilleurs d’outre-mer (POM) de connaitre un glissement calendaire. Le ministère des Armées a en effet indiqué hier que la tête de série, en cours de construction chez Socarenam, ne serait livrée qu’en 2023, au lieu de 2022 comme initialement prévu. Si les retards sont monnaie courante dans les programmes d’armement, la Marine nationale espérait que celui-ci, au moins, verrait le jour dans les délais impartis, surtout pour la première unité. Car elle a un besoin très urgent de nouveaux patrouilleurs pour les territoires ultramarins, où elle connait déjà des ruptures capacitaires depuis plusieurs années faute d’avoir obtenu plus tôt les ressources nécessaires au renouvèlement de cette catégorie de bâtiments en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à La Réunion.

La situation est particulièrement critique à Nouméa, où les forces navales françaises ne comprennent plus qu’un dernier patrouilleur du type P400, à bout de souffle. Il s'agit de La Glorieuse, opérationnelle depuis 1987 et qui sera désarmée l’année prochaine, a confirmé hier le ministère. Ce bâtiment aura été prolongé autant que possible, en allant jusqu’à utiliser La Moqueuse, retirée du service en mai 2020 et gardée …