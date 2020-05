La marine australienne commande six patrouilleurs à Austal

Le constructeur australien Austal a décroché un contrat portant sur la réalisation de six nouveaux patrouilleurs destinés à la Royal Australian Navy. Livrables entre septembre 2021 et mi-2023, ces bâtiments seront une évolution des huit Cape déjà construits par Austal. Les six premiers ont été livrés entre 2013 et 2015 à l’Australian Customs and Border Protection Service. Deux autres, achevés en 2017 par le chantier Austal d’Henderson, ont été mis en service au sein de la RAN.

Longs de 58 mètres pour une largeur de 10.8 mètres, les patrouilleurs du type Cape, construits en aluminium, sont armés par un équipage de 22 marins. Ils disposent de deux moteurs diesels Caterpillar 3516C de 2525 kW chacun, autorisant une vitesse maximale de 26 nœuds. Conçus pour la surveillance et le contrôle des grands espaces maritimes, ils présentent une autonomie importante, soit 4000 milles à 12 nœuds et 28 jours d'opération. Armés de mitrailleuses, les Cape sont équipés, pour les interceptions en mer, de deux embarcations semi-rigides de 7 mètres.

Le contrat pour les six unités supplémentaires destinées à la RAN s’élève à 324 millions de dollars australiens (193 millions d’euros).

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.