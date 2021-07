La Marine nationale n’a plus aucun bâtiment disponible en Nouvelle-Calédonie

L’incendie qui a ravagé une bonne partie de la passerelle du D’Entrecasteaux tombe particulièrement mal pour la composante maritime des Forces armées françaises en Nouvelle-Calédonie. Ce sinistre va en effet immobiliser pour un bon moment leur bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM), qui est l’un des rares moyens hauturiers (et le plus moderne) de la Marine nationale basés à Nouméa. L’indisponibilité pour une durée encore indéterminée du D’Entrecasteaux arrive même au pire moment puisque les deux autres unités principales de la flotte néo-calédonienne, la frégate de surveillance Vendémiaire et le patrouilleur La Glorieuse, ne sont pas disponibles actuellement. La première est en effet en arrêt technique alors que le second est, selon le jargon militaire, en « indisponibilité accidentelle de personnel ». En clair, il n…