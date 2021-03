La Marine nationale saisit près de 15 tonnes de drogue en une semaine

La ministre des Armées, Florence Parly, félicite les équipages de la Marine nationale : « Je renouvelle une fois encore ma plus vive reconnaissance pour l’engagement et la détermination sans faille des marins engagés dans les différentes opérations partout dans le monde. Ils œuvrent avec courage et efficacité contre les trafics qui profitent au financement du terrorisme et à la criminalité organisée. En asséchant ces flux, au travers de ces missions toujours sensibles, ils concourent à la stabilité de l’Europe et la sécurité de nos concitoyens. En sept jours, 14,7 tonnes de stupéfiants ont été saisis, un véritable record sur une période aussi courte ».

Au cours de la semaine écoulée, tirant les bénéfices de la coopération nationale et internationale en matière de lutte contre le narcotrafic, quatre bâtiments de la Marine nationale engagés en opérations extérieures ont intercepté des navires transportant de très grandes quantités de produits stupéfiants.

Dans le golfe de Guinée, le Porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude déployé dans le cadre de l’opération CORYMBE a saisi plus de six tonnes de cocaïne sur un navire de commerce en provenance d’Amérique du Sud.

En océan Indien, le groupe Jeanne d’Arc composé du PHA Tonnerre, de la frégate de type La Fayette Surcouf, et renforcé temporairement par la Frégate de surveillance (FS) Nivôse ont, en quelques jours, procédé à la fouille de plusieurs boutres. Ces trois bâtiments ont saisi en tout plus de huit tonnes de cannabis, environ 300 kg d’héroïne et plus de 450 kg de métamphétamines.

Ces saisies record viennent porter un coup sérieux aux organisations criminelles et terroristes qui s’appuient sur ces trafics pour financer leurs activités.

Communiqué du ministère des Armées, 25/03/21