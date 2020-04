La marine néerlandaise envoie le Karel Doorman dans les Caraïbes

Après l’Argus britannique et le Dixmude français (qui doit arriver ce 17 avril aux Antilles), c’est au tour d’un bâtiment de la marine néerlandaise d’être dépêché aux Caraïbes dans le cadre des opérations de soutien à la lutte contre le coronavirus. Il s’agit du bâtiment de projection et de ravitaillement Karel Doorman, qui a appareillé le 13 avril des Pays-Bas. Ceux-ci disposent dans l’arc caribéen de plusieurs territoires, dont Curaçao et l’île franco-néerlandaise de Saint-Martin. Ces derniers jours, le navire a embarqué des véhicules, des conteneurs et du fret humanitaire. Il part également avec deux chalands de débarquement et deux hélicoptères Cougar.

Le Karel Doorman juste avant son départ pour les Caraïbes (© : KONINKLIJKE MARINE)

Le Karel Doorman va donc acheminer des renforts humains et matériels, tout en offrant aux autorités locales un soutien logistique supplémentaire. Le ministère néerlandais de la Défense est déjà mobilisé sur place avec des moyens déployés depus l'Europe et ceux stationnés dans les Caraïbes, dont un patrouilleur hauturier. Il s'agit actuellement du Zeeland, qui vient de remplacer le Groningen. Ce dernier, basé dans la région depuis avril 2019, est contraint de rentrer aux Pays-Bas pour effectuer un arrêt technique qui devait initialement se dérouler à Curaçao. Mais la fermeture des liaisons aériennes empêchait le personnel nécessaire à ce chantier de se rendre sur place. Le Zeeland a par conséquent été dépêché pour le remplacer temporairement.

Le Zeeland et le Groningen se sont croisés mardi en Atlantique (© : KONINKLIJKE MARINE)

Plus grande unité de la flotte des Pays-Bas, ce navire, mis en service en avril 2015, a été construit par Damen. La coque a été produite par le site roumain du groupe à Galati, avant d’être remorquée vers le chantier de Flessingue, où elle a été armée.

A la fois ravitailleur et transport de matériel et de véhicules, le Karel Doorman, appelé JSS (Joint Support Ship), mesure 204.7 mètres de long pour 30.4 mètres de large, son déplacement à pleine charge atteignant 27.800 tonnes. Doté d’une propulsion diesel-électrique, avec une puissance totale installée de 26 MW, il peut atteindre la vitesse de 18 nœuds. En matière de ravitaillement à la mer, le JSS néerlandais compte deux bras situés de chaque bord et permettant de servir simultanément deux bâtiments à la mer. La capacité d'emport est de 8000 m3 de combustible et 1000 m3 de carburant aviation, ainsi que 450 m3 d'eau potable et 400 tonnes de munitions.

Le Karel Doorman, armé par un équipage de 175 marins et pouvant accueillir 125 personnes supplémentaires, sert également de bâtiment de projection, capable d’acheminer sur un théâtre d’opération des hommes et surtout du matériel. A cet effet, il compte 2000 mètres linéaires de garages avec une capacité de 5000 tonnes de fret roulant, y compris des véhicules blindés. Une grue, d’une capacité de 40 tonnes, permet la manutention de charges lourdes, à quai ou sur des chalands de débarquement, alors que ces derniers peuvent également transborder les véhicules à l’arrière, en porte à porte.

Le Karel Doorman, qui a notamment remplacé le pétrolier-ravitailleur Amsterdam (vendu au Pérou en 2014) a été conçu pour intervenir en complément des deux transports de chalands de débarquement néerlandais, les Johan de Witt et Rotterdam. Il peut aussi être engagé pour les opérations humanitaires, comme ce fut le cas l’an dernier à Saint-Martin après le passage de l’ouragan Irma.

A ce titre, il dispose d’importantes infrastructures hospitalières, avec notamment deux blocs opératoires. Le soutien des troupes au sol ou des populations sinistrées peut être effectué au moyen des chalands, ou encore d’hélicoptères, la plateforme du Karel Doorman pouvant accueillir deux machines du type Chinook.