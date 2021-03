La marine permet aux jeunes d’échanger en direct avec un sous-marinier

Pour permettre à chacun d’en apprendre davantage sur l’un des nombreux métiers de la Marine nationale, de découvrir la vie entre terre et profondeurs océaniques, le second-maître Anthony, détecteur acoustique sur sous-marin, répondra à vos questions le mercredi 17 mars, de 18h à 19h. Ce webinaire est le 4e épisode de la série A la Découverte de la Marine, organisé en partenariat avec My Job Glasses.

Pour participer à ces échanges en live, il suffit de s’inscrire au lien suivant (attention, nombre de places limité) : https://app.livestorm.co/my- job-glasses/a-la-decouverte- de-la-marine-s1-ep4-anthony- second-maitre-detecteur- acoustique-sur-sous-marin? type=detailed

Formé à l'École de Maistrance, cet officier-marinier est actuellement affecté à bord d’un sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) en qualité d’opérateur sonar.

Souvent assimilé aux "yeux et aux oreilles" du sous-marin, l’opérateur sonar a un rôle essentiel au sein du central opérations (CO). Expert du système sonar, son travail est de détecter et d’identifier les mobiles qui entourent le sous-marin jusqu’à des centaines de kilomètres pour assurer sa sécurité et permettre sa manœuvre tactique en restant indétecté pour l’accomplissement de sa mission.

Depuis son arrivée aux forces sous-marines, le SM Anthony a effectué plusieurs patrouilles opérationnelles. Il a également fait partie de l’équipage du SNLE Le Téméraire qui a effectué le 12 juin 2020 un tir de missile balistique M51 d’exercice, vecteur de la dissuasion nucléaire française.

Chaque année, la Marine nationale recrute et forme plus de 4000 jeunes femmes et hommes du niveau 3e à bac+5, de 16 à 30 ans, dont 300 futurs sous-mariniers.

Les forces sous-marines proposent 25 métiers et pas moins de 80 qualifications répartis dans quatre branches :

- Métiers des opérations navales

- Métiers de l’énergie- propulsion

- Métiers du nucléaire

- Métier du soutien

Pour plus d’information, nous invitons les jeunes intéressés à se renseigner auprès du centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) le plus proche de chez eux : à Cherbourg, Caen, St Lô, Rouen, Lille ou Amiens ou sur le site internet www.etremarin.fr

Communiqué de la Marine nationale, mars 2021