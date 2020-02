La méga-barge Zourite va quitter la Réunion

Faux départ ce weekend pour la méga-barge Zourite chargée à bord du navire de transport de colis lourds Eagle. Ils devaient quitter La Réunion à destination de Rotterdam mais ils ont finalement rebroussé chemin en raison de conditions météo particulièrement difficiles. Néanmoins, le convoi devrait se mettre en route rapidement vers l'Europe.

Pour mémoire la Zourite est la barge commandée spécifiquement pour le gigantesque chantier de la nouvelle route du littoral. Cette barge auto-propulsée, construite dans les chantiers polonais Crist, a été fabriquée sur mesure pour la pose des 48 piles de la partie maritime de cette nouvelle voie rapide reliant Saint-Denis à La Possession. Longue de 107 mètres et large de 44 mètres, Zourite est pavillonnée en France et armée par la Compagnie Maritime du Littoral. Elle est équipée de huit jambes de capacité unitaire d’élévation de 4000 tonnes, d’un pont roulant de 4800 tonnes à 33 mètres de hauteur, d’une propulsion et d’un positionnement dynamique, de lignes d’ancrage et d’une centrale à béton. Ses jambes mesurent 55 mètres de long pour trois mètres de diamètre et une masse de 240 tonnes. Elle peut travailler jusqu’à une profondeur de 17 mètres.

Elle a terminé ses travaux en mai 2019 et était depuis arrêtée au Port. Elle a été mise en vente il y a quelques mois. Son profil opérationnel pourrait correspondre à différents besoins de l'industrie offshore, notamment pour la pose d'éoliennes.

(© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)