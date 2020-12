La Méridionale : la liaison Marseille-Tanger Med ouvre aujourd’hui

Elle avait été annoncée il y a quelques mois pour l’automne. La nouvelle ligne fret et passagers de La Méridionale vers Tanger ouvre ce mercredi. Deux navires y sont affectés : le Girolata et le nouvel arrivé dans la flotte, le Pelagos, ex-Liverpool Seaways de DFDS. Dans un premier temps, « durant l’épisode de crise sanitaire », indique la compagnie qui appartient au groupe Stef, la ligne s’appuiera sur deux et non trois rotations hebdomadaires comme annoncé initialement. Les deux navires se croiseront avec des départs des deux ports mercredi et samedi. L'armateur doit augmenter la cadence par la suite avec des départs les lundis également. Les traversées dureront 39 heures.

Le Pelagos (© ZAUERZAPFE - LA MERIDIONALE)

Le Girolata (© C.MOIRENC - LA MERIDIONALE)

La Méridionale explique que « le potentiel de fret entre l’Europe et le Maroc est important » et « de nombreux chargeurs ont déjà fait connaître leur intérêt envers cette liaison stratégique pour le transport de marchandises ». Avec des « flux équilibrés », il s’agit d’exporter vers le Maroc, des céréales, productions agro-alimentaires, produits chimiques et métallurgiques et d’importer vers la France, des fruits et légumes. La saison des agrumes vient d’ailleurs de commencer.

Marseille et Tanger occupent des positions stratégiques. La première permet de desservir le sud de la France, la vallée du Rhône, le Bénélux et l’Allemagne. La seconde est au terminus d’une autoroute reliant Casablanca, Rabat, Marrakech et Agadir. Cette ligne doit proposer une alternative au transit du fret par Algésiras, en Espagne, et « une solution dont l'impact écologique est plus vertueux que le tout-route ». La Méridionale espère transporter chaque année 280 kilomètres linéaires de fret, l’équivalent de 20.750 remorques, soit entre 5 et 6 % du total des volumes de remorques transportés vers Tanger.

Le Girolata (© C.MOIRENC - LA MERIDIONALE)

Sorti des chantiers italiens Visentini en 1997, Le Pelagos, précédemment exploité en Baltique, mesure 186 mètres de long pour 25.6 de large, présente un linéaire de 2040 mètres pour les véhicules et le fret (150 poids lourds et 75 véhicules passagers), ainsi qu’une capacité de 355 passagers. Pour sa part, le Girolata, mis en service en 2002, mesure 177.3 mètres par 27 de large et présente une capacité de 1927 mètres linéaires pour le fret, de 160 voitures et de 811 passagers. Il peut transport 110 poids lourds et 230 véhicules passagers.

