La Méridionale : le Girolata de retour à Marseille

Le Girolata, l'un des navires de La Méridionale, est revenu à Marseille dimanche dernier. Une conséquence de l’épidémie de coronavirus et des mesures sanitaires de protection du public et des équipages, selon la compagnie. Elle précise qu’il s’agit d’un retour « temporaire », « il rejoindra à nouveau l’Italie à l’issue de la crise sanitaire ».

Le Girolata avait été affreté par la compagnie italienne GNV jusqu’en septembre, au moins. Il effectuait les liaisons entre Civitavecchia et Palerme depuis le début de l’année.

Auparavant, le navire de La Méridionale était affecté à la ligne Marseille-Ajaccio, mais la compagnie l'a perdue l'année dernière au profit de la seule Corsica Linea. Après de fortes tensions, La Méridionale et Corsica Linea se sont finalement entendues, en janvier dernier, sur une offre commune pour la nouvelle délégation de service public courant à partir de 2021. La DSP concerne cinq lignes entre Marseille et les ports d’Ajaccio, Bastia, Ile-Rousse, Porto-Vecchio et Propriano.