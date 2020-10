La Méridionale : le Pelagos rejoint Marseille après un passage à Toulon

Parti du Havre le 6 octobre, le nouveau navire de La Méridionale a rejoint Marseille six jours plus tard. Avant cela, le Pelagos avait réalisé une brève escale à Vigo, en Espagne, puis en rade de Toulon. Arrivé dans la matinée du 12 octobre, le Pelagos est allé s’amarré au terminal roulier du port de Brégaillon, à La Seyne-sur-Mer, où il a débarqué des véhicules. Puis il est reparti quelques heures plus tard pour rejoindre la cité phocéenne, où il est arrivé en fin d'après-midi sous grand pavois.

Le Pelagos à Brégaillon le 12 octobre (© : JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Arrivée à Marseille le 12 octobre (© : EMMANUEL BONICI)

Arrivée à Marseille le 12 octobre (© : EMMANUEL BONICI)

Le Pelagos doit normalement participer au lancement par son armateur, cet automne, d’une nouvelle ligne vers Tanger. La Méridionale prévoit d’y affecter également l’un de ses trois autres navires, le Girolata, pour proposer trois rotations hebdomadaires entre la France et le Maroc.

Le Pelagos, ex-Liverpool Seaways, a été racheté à l’armement danois DFDS. Annoncée en mai 2019, son acquisition par la compagnie française s’est élevée selon DFDS à 200 millions de couronnes danoises (26.8 millions d’euros). En provenance du port lituanien de Klaipėda, le navire, renommé Pelagos en hommage au sanctuaire marin méditerranéen éponyme, avait rejoint Le Havre le 5 septembre.

Sorti des chantiers italiens Visentini en 1997, ce navire, précédemment exploité en Baltique, mesure 186 mètres de long pour 25.6 de large, présente un linéaire de 2460 mètres pour les véhicules et le fret, ainsi qu’une capacité de 350 passagers.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.