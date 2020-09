La Méridionale va ouvrir une ligne Marseille-Tanger

La Méridionale va mettre en place une ligne « dans le courant de l’automne », a indiqué la compagnie à Mer et Marine, confirmant des informations de presse. « La desserte sera assurée par deux de nos navires mixtes, le Girolata et le Pelagos, à raison de trois rotations hebdomadaires à ce stade », précise-t-elle encore.

Le Pelagos, ex-Liverpool Seaways, a été racheté à l’armement danois DFDS par la Compagnie Méridionale de Navigation pour 200 millions de couronnes danoises (26.8 millions d’euros), en 2019. Annoncé en mai 2019, son rachat par La Méridionale s’est élevé selon DFDS à 200 millions de couronnes danoises (26.8 millions d’euros). En provenance du port lituanien de Klaipėda, il a fait escale au début du mois au Havre, avant de poursuivre sa route vers Marseille. Sorti des chantiers italiens Visentini en 1997, ce navire, précédemment exploité en Baltique, mesure 186 mètres de long pour 25.6 de large, présente un linéaire de 2460 mètres pour les véhicules et le fret, ainsi qu’une capacité de 350 passagers. Pour sa part, le Girolata est actuellement en Italie, affrété par la compagnie italienne GNV. Pendant le confinement, il avait dû revenir temporairement à Marseille. Mis en service en 2002, il mesure 177.3 mètres par 27 de large et présente une capacité de 1973 mètres linéaires pour le fret, de 160 voitures et de 650 passagers.

