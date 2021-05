La Méridionale : le Girolata va rapatrier des Français bloqués au Maroc

L’ambassade de France au Maroc a annoncé que La Méridionale allait organiser une nouvelle traversée spéciale entre Tanger et Marseille le 8 mai en fin de journée pour une arrivée de l'autre côté de la Méditerranée le 10 mai, « sous réserve de l’obtention de l’accord des autorités marocaines ». A l’initiative de Rabat qui a décrété l’état d’urgence sanitaire, les liaisons aériennes entre le Maroc et la France sont coupées depuis le 30 mars et au moins jusqu’au 21 mai.

Comme le 10 avril, c'est le Girolata qui sera mobilisé, indique la…