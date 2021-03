Brest : l’ex-frégate La Motte-Picquet préparée pour sa fin de vie

Sixième et avant dernière frégate anti-sous-marine du type F70 ASM, le La Motte-Picquet n’est déjà plus que l’ombre de lui-même dans la base navale de Brest. Le bâtiment, qui avait rallié la flotte française en 1988, a achevé au printemps 2020 son ultime mission. Après une dernière cérémonie des couleurs à bord le 13 octobre, il a été définitivement retiré du service et condamné en décembre. Depuis, l'ancienne FASM est préparée pour sa fin de vie, ce qui passe par différents travaux : débarquer de nombreux équipements, notamment ceux qui sont récupérables, vider les fluides et sécuriser la coque. Tout l’armement et les systèmes électroniques ont par exemple été ôtés, dont la tourelle de 100 mm et le système surface-air Crotale, en passant par le sonar remorqué DUBV-43. Ne reste guère plus en place à ce jour que les deux antennes du système de liaison par satellite Syracuse III ainsi que la conduite de tir DRBC-33A. La mâture a quant à elle disparu,…