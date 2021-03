La Norvège lance les travaux de son tunnel maritime

Le projet du tunnel maritime de Stad a été officiellement lancé la semaine dernière. Ce projet, qui date de plusieurs années, sera le premier au monde et devrait voir le jour en 2025-26. Long de 1.7 km, il va être percé entre les deux fjords entourant la presqu’île de Stad, dans le comté de Sogn og Fjordane (entre les villes de Bergen et Ålesund). La presqu’ile de Stad marque une frontière météorologique entre le Sud et le Nord de la Norvège. Ses abords sont constamment balayés par les vents. A cela s’ajoute un phénomène de site, lié à des hauts fonds, qui provoquent l’apparition fréquente de très grosses vagues rendant souvent difficile la navigation des ferries traversiers et même des ferries côtiers (Express côtier d'Hurtigruten et les futurs navires d'Havila) assurant la desserte des ports du…