La nouvelle corvette mexicaine parée

Mise à l’eau le 23 novembre 2018 à l’arsenal ASTIMAR 20 de Salina Cruz, la première corvette mexicaine du type SIGMA 10514, un modèle développé par le groupe néerlandais Damen, a achevé ses essais en mer en décembre. Réalisé dans le cadre du programme POLA (Patrulla Oceánica de Largo Alcance), ce bâtiment, qui est donc désigné comme patrouilleur hauturier par le Mexique, a été nommé Reformador. Il mesure 107 mètres de long pour 14 mètres de large et affiche un déplacement en charge de 2570 tonnes. Capable d’atteindre 27 nœuds avec une propulsion diesel-électrique, il doit pouvoir franchir 5000 milles à allure économique (14 nœuds) et opérer jusqu’à 20 jours sans ravitaillement. Pouvant héberger 122 personnes, la nouvelle unité mexicaine dispose d’une tourelle de 57mm, un canon de 25mm et un système surface-air RAM, ainsi qu’un système à lancement vertical pour missiles ESSM. Le Reformador sera également en mesure de mettre en œuvre jusqu’à 8 missiles antinavire Harpoon et ainsi que des torpilles. Son hangar est dimensionné pour accueillir un hélicoptère de 10 tonnes.

Le Reformador (© DAMEN)

Le système de combat Tacticos est fourni par Thales, qui a également livré l’électronique, dont le radar principal du type SMART-S et un sonar remorqué Captas 2.

A terme, la marine mexicaine souhaiterait se doter de six à huit POLA. En dehors des SIGMA, on rappellera que le Mexique a déjà fait appel à Damen pour la modernisation de sa marine. Le groupe néerlandais a précédemment été impliqué dans la réalisation en transfert de technologie, à l’arsenal ASTIMAR 1 de Tampico, de dix patrouilleurs Stan Patrol 4207 (classe Tenochtitlan), livrés entre 2012 et 2017. Longs de 42.8 mètres pour une largeur de 7.1 mètres, les Stan Patrol 4207 sont mis en oeuvre par 16 marins et peuvent atteindre la vitesse de 30 nœuds. Ils disposent à l’arrière d’une rampe pour la mise à l’eau d’une embarcation rapide, l’armement comprenant deux mitrailleuses de 12.7mm.

Le Tenochtitlan, du type Stan Patrol 4207 (© DAMEN)

Damen a aussi vendu en 2014 un bâtiment de soutien du type FCS 5009. Ce dernier, nommé Isla María Madre, est dérivé des navires de ravitaillement et de transport de personnel (Fast Crew Supplier) conçus par Damen pour le secteur offshore. Long de 53 mètres, il dispose d’un module complémentaire pour accroître la capacité de transport de personnel, qui peut atteindre 145 passagers, en plus des 17 membres d’équipage. Dotée d’une grue pour permettre des manutentions autonomes, la plage arrière peut servir au stockage de matériel, dont des conteneurs. Équipé de quatre moteurs diesels Caterpillar 3512C, le FCS mexicain peut atteindre la vitesse de 21 nœuds. Il a été réalisé par l’arsenal ASTIMAR 6 de Guaymas avec l'aide technique de Damen.

Le navire de soutien Isla María Madre (© GOUVERNEMENT MEXICAIN)