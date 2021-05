La nouvelle ENSM de Saint-Malo dévoile sa silhouette

Le chantier de la construction du nouveau site malouin de l'Ecole Nationale Supérieure Maritime a été lancé officiellement cette semaine. Le futur établissement sera installé sur un terrain de 8500 m2, avec une surface utile de 2630 m2 et 1300 m2 d'aménagements extérieurs. A celà s'ajouteront 890 m2 de locaux mutualisés avec le lycée maritime et 300 m2 avec l'IUT. La région annonce que les 12 millions d'euros du projet seront financés par la valorisation des locaux actuels. Ces derniers sont particulièrement bien situés, sur les remparts et avec une vue mer imprenable. Mais, depuis longtemps, la question de sa propriété n'est toujours pas tranchée. En effet, celle-ci est disputée entre la ville de Saint-Malo et l'Etat. Mais…