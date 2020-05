La nouvelle éolienne géante de Siemens Gamesa vendue aux Etats-Unis et à Taïwan

Sa nouvelle éolienne offshore géante tout juste présentée, Siemens Gamesa embraye en annonçant son déploiement à Taïwan et aux Etats-Unis. Le premier contrat porte sur la fourniture de ces machines SG 14-222 DD de 14 MW pour le parc Dominion Energy, en Virginie de 2640 MW, et le second pour champ de 300 MW d’Hai Long 2. Sur les deux champs, le nombre total de turbines à déployer reste à déterminer.

En Virginie, les éoliennes doivent être installées d’ici fin 2026. Une usine pourrait être implantée sur la côte Est des Etats-Unis pour fabriquer les pales.

A Taïwan, d’autres discussions sont en cours pour étendre le déploiement de ces éoliennes sur tout le champ de Hai Long. Siemens Gamesa va assembler des nacelles à Taichung à partir de 2024 et veut en faire un pôle régional.

