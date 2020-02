La nouvelle vedette du SDIS 22 bientôt livrée

Conçue par le bureau d’architecture Pierre Delion et réalisée par le chantier Alumarine de Couëron, près de Nantes, la nouvelle vedette des pompiers du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Côtes d'Armor (SDIS 22) a été mise à l’eau en fin de semaine dernière. Après des essais en Loire, le bateau a rejoint le bassin Saint-Félix, à Nantes, pour différents tests à quai, son inspection règlementaire et d’ultimes travaux de finition et de mise au point avant sa prochaine livraison. Nommée Men Garo, elle sera basée à Paimpol.

(© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Cette vedette en aluminium est basée sur un modèle éprouvé de cabinet Delion, déjà réalisé à quatre exemplaires par le chantier Socarenam Côte d’Opale d’Etaples. Il s’agit de deux unités pour les pompiers du terminal méthanier de Dunkerque, une pour le SDIS 62 à Boulogne et une autre pour les sauveteurs en mer avec la vedette SNS 276 Notre Dame des Flandres de la station SNSM de Gravelines. Ces quatre vedettes ont été livrées en 2015 et 2016.

Long de 11.9 mètres et équipé d’une de deux moteurs avec embases Z-Drive propulsion, le Men Garo pourra opérer grâce à son faible tirant d’eau près des plages et dans les cales de l’île de Bréhat. Il assurera des missions de lutte contre les incendies, de sauvetage en mer et d’évacuation sanitaire, de projection par la mer de pompiers et de matériel, et est conçu pour la mise en œuvre de plongeurs.

(© PIERRE DELION / ALUMARINE)

(© PIERRE DELION / ALUMARINE)

(© PIERRE DELION / ALUMARINE)

(© PIERRE DELION / ALUMARINE)