La nouvelle vedette du SDIS 22 a rejoint Lézardrieux

Conçue par le bureau d’architecture Delion et réalisée par le chantier Alumarine de Couëron, près de Nantes, la nouvelle vedette des pompiers du Service départemental d’incendie et de secours des Côtes d’Armor (SDIS 22) a été livrée au début du mois. Elle a quitté les bords de Loire pour rejoindre le port de Lézardrieux, où elle va remplacer L’Alerte, vedette de 8 mètres que les pompiers de Paimpol utilisent depuis 1996.

Plus récente et bien plus performante, la nouvelle unité, baptisée Men Garo, doit entrer en service au printemps. Construite en aluminium, elle mesure 11.98 mètres pour une largeur de 3.94 mètres. Sa vitesse est de 27 nœuds à mi-charge.

Le Men Garo a été conçu comme un bateau très polyvalent, capable de remplir des missions très variées avec des capacités supérieures à celles de L’Alerte : secours aux victimes, évacuation sanitaire, lutte contre les incendies, transport et projection de moyens humains et matériels, support aux opérations de plongée ou encore assistance et remorquage d’un bateau en difficulté. Le tout, avec un tirant d’eau réduit permettant d’opérer près des plages et dans les cales de l’île de Bréhat, où de nombreuses évacuations médicales doivent être réalisées par le SDIS 22 (jusqu'à plusieurs par jour pendant la saison estivale).

