La Perle embarque dans le Rolldock Storm

Le navire semi-submersible Rolldock Storm a procédé hier, à Toulon, à l’embarquement du sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Perle, qu’il va transporter à Cherbourg afin qu’il soit réparé par Naval Group suite au grave incendie qui a ravagé sa partie avant le 12 juin dernier. La manœuvre, délicate, a été reportée à plusieurs reprises durant le week-end, pour cause de météo et de questions techniques. Initialement, le Rolldock Storm devait réaliser l’embarquement du sous-marin de la Marine nationale au mouillage en petite rade de Toulon. Le navire de l’armement néerlandais Roll Group, spécialisé dans le transport maritime de colis lourds était arrivé à Toulon le 28 novembre et s’était alors installé au quai Vauban en vue des travaux préparatoires à l’accueil du SNA dans sa cale.

Le Rolldock Storm positionné dans la rade dimanche (© JEAN-LOUIS VENNE)

