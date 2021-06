La petite sœur de la statue de la Liberté embarque au Havre pour rejoindre les USA

Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, se mobilise en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et l’Ambassade de France aux États-Unis, pour le transport d‘une réplique en bronze de la statue de la Liberté de près de trois mètres réalisée à partir du modèle original en plâtre de 1878 d’Auguste Bartholdi. La statue a pris place au Havre à bord du CMA CGM NERVAL, un navire de 300m de longueur pouvant transporter 6500 EVP.

Le Havre, New York, Ellis Island, Washington, D.C.

La statue rejoindra New York sur le service Liberty Bridge de CMA CGM, ligne emblématique reliant l’Europe du Nord à la côte Est des États-Unis.

La statue de Lady Liberty arrivera à New York l…