La Plateforme Océan & Climat lance l'exposition OCÉAN

Destinée au grand public, l'exposition OCÉAN est une expérience immersive et itinérante unique en France. Elle invite les visiteurs à plonger dans l'océan, des récifs coralliens tropicaux jusqu’au fin fond des abysses. Une occasion singulière pour en apprendre plus sur la dimension maritime du continent européen, les nombreuses activités qui dépendent de l'Océan et pour marcher dans les pas de ceux qui l’aiment, en vivent et le protègent.

La scénographie immersive et visuelle s'appuie sur une fresque graphique de près de 40 mètres de long, ponctuée par des films courts, et un dôme immersif projetant un film long à 360° : "Le cœur battant de l'Océan". Intégralement traduite en français et en anglais, et déclinée en trois formats, l'exposition se veut accessible dès le plus jeune âge avec de nombreuses informations ludiques pour enfants.



Cette exposition imaginée et produite par Gedeon Programmes a vu le jour grâce au soutien du Ministère de la Mer. Elle s'inscrit dans le cadre de la Présidence française de l'Union européenne (PFUE). Première étape symbolique de son itinérance française : La Rochelle, du 5 au 20 février 2022.

Plus d’informations sur les dates et lieux de l’exposition : https://expo-ocean.fr